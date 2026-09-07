UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Fondettes

Visite découverte de l’Abbaye de Vallières, Fondettes Abbaye de Vallières, Fondettes

samedi 19 septembre 2026 · Fondettes Abbaye de Vallières · Fondettes

Visite découverte de l’Abbaye de Vallières, Fondettes Abbaye de Vallières, Fondettes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Fondettes Abbaye de Vallières
Adresse
15 All. de l'Abbaye, 37230 Fondettes
Ville
37230 Fondettes
Département
Indre-et-Loire
Tarif
Limité à 20 personnes. Participation demandée de 5€ en espèces

Visite découverte de l’Abbaye de Vallières 19 et 20 septembre Fondettes Abbaye de Vallières Indre-et-Loire

Limité à 20 personnes. Participation demandée de 5€ en espèces

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visite d’environ 1h sur inscription car places limitées.
Difficile d’accès aux personnes à mobilité réduite (terrasses avec escaliers).
Parking obligatoire à Port Vallières (Parking Jean Brault)

Fondettes Abbaye de Vallières 15 All. de l’Abbaye, 37230 Fondettes Fondettes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 06 19 79 72 01 https://abbayedevallieres.fr L’abbaye de Vallières a été fondée en 959 et remaniée entre 1500 et 1530 où des terrasses sont édifiées pour accueillir des jardins. La visite guidée consiste à découvrir cette histoire et le site. Bus 50; Parking obligatoire à Port Vallières (Parking Jean Brault).

Difficile d’accès pour les personnes à mobilité réduite car nombreux escaliers.
Visite d’environ 1h sur inscription car places limitées.

mathilde Collin

À voir aussi à Fondettes (Indre-et-Loire)