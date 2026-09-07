Visite découverte de l’Abbaye de Vallières, Fondettes Abbaye de Vallières, Fondettes

Informations pratiques

Visite découverte de l’Abbaye de Vallières 19 et 20 septembre Fondettes Abbaye de Vallières Indre-et-Loire

Limité à 20 personnes. Participation demandée de 5€ en espèces

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visite d’environ 1h sur inscription car places limitées.

Difficile d’accès aux personnes à mobilité réduite (terrasses avec escaliers).

Parking obligatoire à Port Vallières (Parking Jean Brault)

Fondettes Abbaye de Vallières 15 All. de l’Abbaye, 37230 Fondettes Fondettes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 06 19 79 72 01 https://abbayedevallieres.fr L’abbaye de Vallières a été fondée en 959 et remaniée entre 1500 et 1530 où des terrasses sont édifiées pour accueillir des jardins. La visite guidée consiste à découvrir cette histoire et le site. Bus 50; Parking obligatoire à Port Vallières (Parking Jean Brault).

Difficile d’accès pour les personnes à mobilité réduite car nombreux escaliers.

Visite d’environ 1h sur inscription car places limitées.

mathilde Collin