Visite découverte de l’ancien monastère des Bénédictines transformé en résidence intergénérationnelle, Résidence Senior Les Bénédictines, Tourcoing

Informations pratiques

Visite découverte de l’ancien monastère des Bénédictines transformé en résidence intergénérationnelle Samedi 19 septembre, 10h00 Résidence Senior Les Bénédictines Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visite découverte de l’ancien monastère des Bénédictines transformé en résidence intergénérationnelle

Par l’équipe des Bénédictines

Samedi de 10h à 17h

Sans réservation

Résidence Senior Les Bénédictines 18 rue Faidherbe 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France

Visite découverte de l’ancien monastère des Bénédictines transformé en résidence intergénérationnelle

© DR