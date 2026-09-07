Visite découverte de l’ancien monastère des Bénédictines transformé en résidence intergénérationnelle, Résidence Senior Les Bénédictines, Tourcoing
samedi 19 septembre 2026 · Résidence Senior Les Bénédictines · Tourcoing
Informations pratiques
Visite découverte de l’ancien monastère des Bénédictines transformé en résidence intergénérationnelle Samedi 19 septembre, 10h00 Résidence Senior Les Bénédictines Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Visite découverte de l’ancien monastère des Bénédictines transformé en résidence intergénérationnelle
Par l’équipe des Bénédictines
Samedi de 10h à 17h
Sans réservation
Résidence Senior Les Bénédictines 18 rue Faidherbe 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France
Visite découverte de l’ancien monastère des Bénédictines transformé en résidence intergénérationnelle
© DR
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