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Visite découverte de l’ancien monastère des Bénédictines transformé en résidence intergénérationnelle, Résidence Senior Les Bénédictines, Tourcoing

samedi 19 septembre 2026 · Résidence Senior Les Bénédictines · Tourcoing

Visite découverte de l’ancien monastère des Bénédictines transformé en résidence intergénérationnelle, Résidence Senior Les Bénédictines, Tourcoing

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Résidence Senior Les Bénédictines
Adresse
18 rue Faidherbe 59200 Tourcoing
Ville
59200 Tourcoing
Département
Nord

Visite découverte de l’ancien monastère des Bénédictines transformé en résidence intergénérationnelle Samedi 19 septembre, 10h00 Résidence Senior Les Bénédictines Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visite découverte de l’ancien monastère des Bénédictines transformé en résidence intergénérationnelle
Par l’équipe des Bénédictines
Samedi de 10h à 17h
Sans réservation

Résidence Senior Les Bénédictines 18 rue Faidherbe 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France
Visite découverte de l’ancien monastère des Bénédictines transformé en résidence intergénérationnelle

© DR

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