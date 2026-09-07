Visite découverte de l’Eglise du Sacré-Cœur, Église du Sacré-Coeur, Tourcoing

Informations pratiques

Visite découverte de l’Eglise du Sacré-Cœur Dimanche 20 septembre, 14h30 Église du Sacré-Coeur Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite découverte de l’Eglise du Sacré-Cœur

En autonomie

Boulevard Gambetta

Dimanche de 14h30 à 17h

Sans réservation

Église du Sacré-Coeur 3 Bd Gambetta, 59200 Tourcoing, France Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France

Visite découverte de l’Eglise du Sacré-Cœur

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