AGENDA · Tourcoing
Visite découverte de l’Eglise du Sacré-Cœur, Église du Sacré-Coeur, Tourcoing
dimanche 20 septembre 2026 · Église du Sacré-Coeur · Tourcoing
Informations pratiques
Visite découverte de l’Eglise du Sacré-Cœur Dimanche 20 septembre, 14h30 Église du Sacré-Coeur Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visite découverte de l’Eglise du Sacré-Cœur
En autonomie
Boulevard Gambetta
Dimanche de 14h30 à 17h
Sans réservation
Église du Sacré-Coeur 3 Bd Gambetta, 59200 Tourcoing, France Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France
Visite découverte de l’Eglise du Sacré-Cœur
© DR
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