AGENDA · Tourcoing
Visite découverte de l’Eglise Saint-Christophe, Eglise Saint-Christophe, Tourcoing
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint-Christophe · Tourcoing
Informations pratiques
Visite découverte de l’Eglise Saint-Christophe 19 et 20 septembre Eglise Saint-Christophe Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Visite découverte de l’Eglise Saint-Christophe
En autonomie
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 19h
Sans réservation
Eglise Saint-Christophe Place de la République Tourcoing Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France
Visite découverte de l’Eglise Saint-Christophe
© DR
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