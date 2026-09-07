Visite découverte de l’Eglise Saint-Christophe, Eglise Saint-Christophe, Tourcoing

Informations pratiques

Visite découverte de l’Eglise Saint-Christophe 19 et 20 septembre Eglise Saint-Christophe Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visite découverte de l’Eglise Saint-Christophe

En autonomie

Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 19h

Sans réservation

Eglise Saint-Christophe Place de la République Tourcoing Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France

Visite découverte de l’Eglise Saint-Christophe

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