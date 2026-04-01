Visite découverte de l’Hôtel de Chemellier – Centre communal d’action sociale de la Ville d’Angers, Hôtel de Chemellier – CCAS, Angers

Informations pratiques

Visite découverte de l’Hôtel de Chemellier – Centre communal d’action sociale de la Ville d’Angers 19 et 20 septembre Hôtel de Chemellier – CCAS Maine-et-Loire

Limité à 14 personnes par visites

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Découverte de l’histoire de l’hôtel de Chemellier, son arcitecture, ses occupations diverses et les activités actuelles proposées par le Centre communal d’action sociale de la Ville d’Angers.

Hôtel de Chemellier – CCAS 33, boulevard de la Résistance-et-de-la-Déportation 49000 Angers Angers 49020 Maine-et-Loire Pays de la Loire https://www.angers.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.destination-angers.com/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0241235000 »}] Visite guidée de ce magnifique hôtel particulier de la fin du 18e siècle conçu par l’architecte angevin Michel Bardoul de la Bigotière et découverte des activités du centre communal d’action sociale. en voiture : parking Leclerc

en tramway : Tram A, station hôtel de ville ou tram C, station Foch – Maison Bleue

Découverte de l’histoire de l’hôtel de Chemellier, son arcitecture, ses occupations diverses et les activités actuelles proposées par le Centre communal d’action sociale de la Ville d’Angers.

©S.Godard