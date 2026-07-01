Visite découverte de l’hôtel Reynès, Hôtel Reynès, Albi

Informations pratiques

Visite découverte de l’hôtel Reynès Samedi 19 septembre, 10h30, 14h30 Hôtel Reynès Tarn

Gratuit. Limité à 20 personnes par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, partez à la découverte de l’hôtel Reynès, hôtel particulier du XVIe siècle, ancienne demeure d’un riche marchand pastellier, exceptionnellement ouvert au public.

Accompagnés par les étudiants du BTS Tourisme du lycée Toulouse-Lautrec, laissez-vous guider à travers ce remarquable hôtel particulier de la Renaissance.

Vous pourrez en apprendre davantage sur son histoire, son architecture et ses éléments remarquables, tout en profitant d’un accès privilégié à ses espaces intérieurs.

Hôtel Reynès 14 Rue Timbal, 81000 Albi, France Albi 81000 Tarn Occitanie 0563773210 https://www.tourisme-tarn.com/patrimoine-culturel/hotel-reynes L’Hôtel Reynès, demeure d’un riche marchand pastellier bâtie entre 1520 et 1530 est le symbole de cette réussite où le mariage de la pierre et de la brique est d’une rare élégance. Il est devenu aujourd’hui l’Espace de valorisation des Destinations Tarnaises et de la Randonnée.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, partez à la découverte de l’Hôtel Reynès, cet hôtel particulier du XVI° siècle demeure d’un riche marchand pastellier exceptionnellement ouvert au…

©Pascale Walter