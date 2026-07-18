VISITE DÉCOUVERTE DE TORREILLES VILLAGE Place des souvenirs d’enfance Torreilles
mardi 21 juillet 2026 · Place des souvenirs d'enfance · Torreilles
Informations pratiques
Torreilles
VISITE DÉCOUVERTE DE TORREILLES VILLAGE
Place des souvenirs d’enfance Le Cube Torreilles Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 18:00:00
fin : 2026-07-21 20:00:00
Date(s) :
2026-07-21
Visite accompagnée, gratuite, qui vous fera découvrir le patrimoine Torreillan.
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Place des souvenirs d’enfance Le Cube Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 41 10 torreilles@perpignanmediterraneetourisme.com
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English :
Free guided tour to discover Torreillan heritage.
L’événement VISITE DÉCOUVERTE DE TORREILLES VILLAGE Torreilles a été mis à jour le 2026-07-16 par BIT DE TORREILLES
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