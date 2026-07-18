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VISITE DÉCOUVERTE DE TORREILLES VILLAGE Place des souvenirs d’enfance Torreilles

mardi 21 juillet 2026 · Place des souvenirs d'enfance · Torreilles

VISITE DÉCOUVERTE DE TORREILLES VILLAGE Place des souvenirs d’enfance Torreilles

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Place des souvenirs d'enfance
Adresse
Le Cube
Ville
66440 Torreilles
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Torreilles

VISITE DÉCOUVERTE DE TORREILLES VILLAGE

Place des souvenirs d’enfance Le Cube Torreilles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 18:00:00
fin : 2026-07-21 20:00:00

Date(s) :
2026-07-21

Visite accompagnée, gratuite, qui vous fera découvrir le patrimoine Torreillan.
  .

Place des souvenirs d’enfance Le Cube Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 41 10  torreilles@perpignanmediterraneetourisme.com

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English :

Free guided tour to discover Torreillan heritage.

L’événement VISITE DÉCOUVERTE DE TORREILLES VILLAGE Torreilles a été mis à jour le 2026-07-16 par BIT DE TORREILLES

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