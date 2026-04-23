JAZZ À JUHÈGUES AVEC SWING AMBASSADOR Torreilles
JAZZ À JUHÈGUES AVEC SWING AMBASSADOR Torreilles dimanche 19 juillet 2026.
Torreilles
JAZZ À JUHÈGUES AVEC SWING AMBASSADOR
Chapelle de Juhègues Torreilles Pyrénées-Orientales
Tarif : 60 – 60 – 60
Tarif Pass Forfait
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 21:30:00
fin : 2026-07-19 23:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Le “Swing Ambassadors” et “Susana Sheiman” vous invitent pour un merveilleux voyage musical en hommage au Big band de Count Basie et aux grandes divas du jazz qui ont partagé l’aventure de cet orchestre emblématique, telles qu’ Ella Fitzgerald, Billie Holiday , Diane Schurr , Sarah Vaughan .
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Chapelle de Juhègues Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 41 10 torreilles@perpignanmediterraneetourisme.com
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English :
The Swing Ambassadors and Susana Sheiman invite you on a wonderful musical journey in homage to Count Basie?s Big Band and the great jazz divas who shared the adventure of this emblematic orchestra, such as Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Diane Schurr and Sarah Vaughan.
L’événement JAZZ À JUHÈGUES AVEC SWING AMBASSADOR Torreilles a été mis à jour le 2026-04-23 par BIT DE TORREILLES
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