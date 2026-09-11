Visite découverte des fonds rares et précieux de la bibliothèque de l’Alcazar, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque de l'Alcazar · Marseille
Informations pratiques
Visite découverte des fonds rares et précieux de la bibliothèque de l’Alcazar Samedi 19 septembre, 10h00, 15h00 Bibliothèque de l’Alcazar Bouches-du-Rhône
limité à 12 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le département des Fonds Rares et Précieux de l’Alcazar vous propose deux visites des fonds originaux de la bibliothèque
Bibliothèque de l’Alcazar 58 cours Belsunce 13001 MARSEILLE Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0491559000 https://www.bmvr.marseille.fr https://www.facebook.com/marseillebiblio/;https://www.instagram.com/marseillebiblio/?hl=fr;https://twitter.com/marseillebiblio?lang=fr [{« type »: « email », « value »: « patrimoine.alcazar@marseille.fr »}] Tramway T2 et T3 arrêt Belsunce Alcazar. Métro M1 station Colbert, M2 station Noailles. Bus : 31, 32, 41, 49, 55, 60, 61, 70, 80, 81, 82, 82S, 83, 89, 97
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le département des Fonds Rares et Précieux de l’Alcazar vous propose deux visites des fonds originaux de la bibliothèque
BMVR Marseille_ 2-53A418
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