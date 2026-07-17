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Visite découverte du bateau Le Cher de l’ARECABE (Association pour la réouverture du Canal de Berry), Bateau le « Cher », Vierzon

samedi 19 septembre 2026 · Bateau le "Cher" · Vierzon

Visite découverte du bateau Le Cher de l’ARECABE (Association pour la réouverture du Canal de Berry), Bateau le « Cher », Vierzon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Bateau le "Cher"
Adresse
Quai du Bassin, 18100 Vierzon
Ville
18100 Vierzon
Département
Cher

Visite découverte du bateau Le Cher de l’ARECABE (Association pour la réouverture du Canal de Berry) 19 et 20 septembre Bateau le « Cher » Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Lors de ces deux jours, une équipe de passionnés vous fera partager la vie du Cher, de sa construction à sa restauration en cours, en passant par sa navigation sur le canal de Berry puis sur la Seine.
Au programme : visites, expositions, stand d’informations, quiz, etc. Présentation de maquettes navales qui vous permettront d’imaginer la vie des mariniers sur les rivières et les canaux.

Bateau le « Cher » Quai du Bassin, 18100 Vierzon Vierzon 18100 Les Grandes Crèles Cher Centre-Val de Loire 02 48 71 10 94 https://www.arecabe.org/ Ancien bateau berrichon conservé par l’Arécabe (association pour la réouverture du canal de Berry). Parking à proximité
Lors de ces deux jours, une équipe de passionnés vous fera partager la vie du Cher de sa construction à sa restauration en cours en passant par sa navigation sur le canal de Berry puis sur la Seine.

©ville de Vierzon

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