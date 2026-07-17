Visite découverte du bateau Le Cher de l’ARECABE (Association pour la réouverture du Canal de Berry), Bateau le « Cher », Vierzon

Informations pratiques

Visite découverte du bateau Le Cher de l’ARECABE (Association pour la réouverture du Canal de Berry) 19 et 20 septembre Bateau le « Cher » Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Lors de ces deux jours, une équipe de passionnés vous fera partager la vie du Cher, de sa construction à sa restauration en cours, en passant par sa navigation sur le canal de Berry puis sur la Seine.

Au programme : visites, expositions, stand d’informations, quiz, etc. Présentation de maquettes navales qui vous permettront d’imaginer la vie des mariniers sur les rivières et les canaux.

Bateau le « Cher » Quai du Bassin, 18100 Vierzon Vierzon 18100 Les Grandes Crèles Cher Centre-Val de Loire 02 48 71 10 94 https://www.arecabe.org/ Ancien bateau berrichon conservé par l’Arécabe (association pour la réouverture du canal de Berry). Parking à proximité

Lors de ces deux jours, une équipe de passionnés vous fera partager la vie du Cher de sa construction à sa restauration en cours en passant par sa navigation sur le canal de Berry puis sur la Seine.

©ville de Vierzon