Visite découverte du château du Grand Jardin, Château du Grand Jardin, Joinville

Informations pratiques

Visite découverte du château du Grand Jardin 19 et 20 septembre Château du Grand Jardin Haute-Marne

Entrée gratuite le samedi ; 2€/pers le dimanche (gratuit – 12 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Sur plus de 4,5 hectares, le site du château du Grand Jardin se compose de deux jardins.

Restitué dans les années 1990, le jardin d’esprit Renaissance nous plonge dans une nature parfaitement maîtrisée, organisée en carrés à compartiments fleuris, labyrinthe et près de 250 topiaires de buis, récompensées en 2025 par le prix international « Henchman Topiary Awards », catégorie « Professionnel Europe » !

Le parc pittoresque offre une succession de tableaux composés d’arbres exotiques pour la plupart, d’allées sinueuses et d’une pièce d’eau.

Ne manquez pas la collection nationale de buis qui recense 153 variétés de ce végétal étonnant !

Château du Grand Jardin 5 avenue de la Marne, 52300 Joinville, France Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33325941754 https://haute-marne.fr/liens-utiles/chateau-du-grand-jardin Créé par Claude de Lorraine, premier Duc de Guise, le château du Grand Jardin est un pavillon de plaisance du XVIe siècle qui vient compléter la demeure seigneuriale : le château d’en haut (aujourd’hui disparu) surplombant la ville. Influencé par le style Renaissance découvert lors des guerres d’Italie, c’est un lieu de réception et de représentation qui manifeste le pouvoir des Guise. À l’époque, seuls les hôtes de marque sont invités à festoyer et à admirer son décor et ses jardins. Parking dédié de 92 places.

Sur plus de 4,5 hectares, le site du château du Grand Jardin se compose de deux jardins.

© Agence d’attractivité de la Haute-Marne