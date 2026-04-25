Visite découverte du Grand-Andely Les Andelys
Visite découverte du Grand-Andely Les Andelys dimanche 24 mai 2026.
Les Andelys
Visite découverte du Grand-Andely
Avenue du Général de Gaulle Les Andelys Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 15:00:00
fin : 2026-10-11 16:30:00
Date(s) :
2026-05-24 2026-10-11
Et si vous remontiez le temps au Grand-Andely, de l’époque gallo-romaine à la Reconstruction ?
Le 24 mai et le 11 octobre, à 15h, l’Office de Tourisme vous invite à une déambulation dans le berceau historique des Andelys, le Grand-Andely. Oubliez un instant le bord de Seine pour vous aventurer dans les ruelles qui ont forgé l’identité de cette ville.
Bien plus qu’une simple promenade, cette visite vous mène sur les origines de la ville. Comprenez enfin pourquoi le Grand Andely porte ce nom et découvrez les traces invisibles des vestiges antiques, flânez au bord des anciens remparts, admirez la majestueuse collégiale Notre-Dame, chef-d’œuvre du XIIe siècle, faites une halte à la mystérieuse fontaine Sainte-Clotilde, puis observez comment la ville a su renaître de ses cendres après la Seconde Guerre mondiale. Et saviez-vous que l’un des plus grands peintres français est né ici ?
Pour le découvrir, réservez dès maintenant votre visite.
Départ devant la mairie des Andelys
Guide Rachel, guide conférencière passionnée d’histoire locale
Tarifs
Plein tarif 7€
Tarif réduit (4 à 12 ans) 5€
Tarif Boujou 5€
Places limitées à 30 personnes Réservation obligatoire .
Avenue du Général de Gaulle Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 51 39 60 information@tourisme.sna27.fr
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English : Visite découverte du Grand-Andely
L’événement Visite découverte du Grand-Andely Les Andelys a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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