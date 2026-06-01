Visite découverte du jardin du Musée du Paysan Gascon, Musée du Paysan Gascon, Toujouse

Visite découverte du jardin du Musée du Paysan Gascon 5 – 7 juin Musée du Paysan Gascon Gers

Tarifs : 8€ adulte – 5€ enfant

Les tarifs incluent l’animation et la visite du musée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Dimanche 7 juin

Deux créneaux d’atelier : 10h-12h ou 15h-17h

Jean-Pierre Vignolles, jardinier paysagiste et cueilleur de simples, vous propose une promenade d’identification des arbres du musée ainsi que des différentes plantes du jardin d’aromates, puis de confectionner votre bouquet de la Saint-Jean avec les plantes du solstice d’été.

Animation tout public, accessible aux curieux comme aux passionnés !

Tarifs : 8€ adulte – 5€ enfant

Les tarifs incluent l’animation et la visite du musée.

Vendredi 5 juin

Atelier sur réservation uniquement – adaptable selon l’âge des élèves

Après une visite guidée thématique du Musée, l’équipe expliquera aux élèves la tradition du bouquet de la Saint-Jean ainsi que les croyances de protection associées. Jean-Pierre Vignolles, jardinier paysagiste et cueilleur de simples, leur proposera ensuite de confectionner un petit bouquet de la Saint-Jean parmi une sélection de plantes du solstice d’été, tout en expliquant leurs vertus et usages possibles. Chaque élève repartira avec son bouquet.

Animation tout public, accessible aux curieux comme aux passionnés !

Tarifs : 7€ par enfant (inclut la visite guidée du musée et l’atelier).

Musée du Paysan Gascon 832-1 route du musée Toujouse Toujouse 32240 Gers Occitanie 05 62 09 18 11 https://www.museepaysangascon.fr/ Embarquez pour un voyage à la découverte de la vie d’autrefois !

Déambulez dans la maison bourgeoise, la maison modeste en torchis, les espaces dédiés aux métiers artisanaux et agricoles…

Unique en Armagnac, le musée propose :

– Des démonstrations d’artisanat avec la participation d’un tourneur sur bois, d’une potière, d’un maréchal ferrant / forgeron, d’une vannière, d’une dentelière, de tisserands…

– De nombreux événements tout au long de l’année,

– Une visite adaptée à tous les publics, individuels, groupes, familles, sur un parcours abrité et accessible aux PMR,

– Une exposition temporaire « Au rucher du Musée » dédiée à l’apiculture. Accessibilité PMR. Aire de pique-nique ombragée. Parkings bus et voitures.

Dimanche 7 juin

©Julie Dauga