Visite découverte du Jardin Les Vessenots, Jardin et atelier des Vessenots, Auvers-sur-Oise

Visite découverte du Jardin Les Vessenots 6 et 7 juin Jardin et atelier des Vessenots Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Pourquoi la vue ?

C’est la seule beauté de mon jardin : la vue sur le quartier des Vessenots.

La vue, c’est (avec la main) mon plus précieux outil de travail !!!

J’ai peint Lautrec d’après une photo de lui où il est déguisé en clown .

Je ne peux m’empêcher de citer une phrase de Thadée Natanson sur Lautrec : « Ce qui brille le plus c’est, sous les verres une paire d’yeux de charbon…des yeux qui veulent voir tout et savent regarder. »

Jardin et atelier des Vessenots 68 rue Gachet 95430 Auvers-Sur-Oise Auvers-sur-Oise 95430 Val-d’Oise Île-de-France 06 33 32 00 52 Mon jardin est du genre sauvage, mais il permet d’avoir une vue qui surplombe la commune d’Auvers-sur-Oise.

On y voit la façade « Est » de la maison du Dr Gachet et on y est au plus près du site des carrières.

Exposition

© Dominique Forrière