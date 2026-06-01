Visite des Vignes du Pressoir Auversois, Vignes du Pressoir auversois, Auvers-sur-Oise
Visite des Vignes du Pressoir Auversois, Vignes du Pressoir auversois, Auvers-sur-Oise samedi 6 juin 2026.
Visite des Vignes du Pressoir Auversois 6 et 7 juin Vignes du Pressoir auversois Val-d’Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Visite des Vignes du Pressoir auversois et exposition d’oeuvres d’Adina Ochea et Lucia Diaconescu.
Vignes du Pressoir auversois Rue de la Gare 95280 Auvers-sur-Oise Auvers-sur-Oise 95430 Val-d’Oise Île-de-France
Visite libre
© Jean-Claude Pantellini
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