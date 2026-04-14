Visite-découverte du parc, Château et parc de Champs-sur-Marne, Champs-sur-Marne
Visite-découverte du parc, Château et parc de Champs-sur-Marne, Champs-sur-Marne samedi 9 mai 2026.
Visite-découverte du parc 9 mai et 12 septembre Château et parc de Champs-sur-Marne Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T16:00:00+02:00 – 2026-05-09T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-12T16:00:00+02:00 – 2026-09-12T17:30:00+02:00
Domaine de Champs-sur-Marne
Visite-découverte du parc
Découvrez comment au fil des siècles et des propriétaires successifs, le parc du château de Champs, aujourd’hui un jardin « mixte », a vécu plusieurs transformations.
Une visite historique aux airs de balade champêtre !
À partir de 12 ans
Tarif : 9 €
Les 9 mai et 12 septembre 2026
À 14h
Durée : 1h30
Achat des billets en e-billetterie sur https://www.chateau-champs-sur-marne.fr/ (prochainement disponible)
Le jour de la visite, rendez-vous en billetterie boutique munis de vos billets.
Prévoir une tenue et des chaussures adaptées.
Château et parc de Champs-sur-Marne 31 rue de Paris 77420 Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne 77420 Centre Ville Seine-et-Marne Ile-de-France https://www.chateau-champs-sur-marne.fr/ [{« link »: « https://www.chateau-champs-sur-marne.fr/ »}]
Découvrez l’histoire de ce jardin mixte, composé à la fois d’un jardin régulier « à la française » et d’un jardin anglais, remarquable par bien des aspects !
© Yann Monel / Centre des monuments nationaux
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