Visite découverte d’une pêcherie fluviale suivre le fléchage sur le chemin de randonnée Pornic
samedi 19 septembre 2026 · suivre le fléchage sur le chemin de randonnée · Pornic
Informations pratiques
Pornic
Visite découverte d’une pêcherie fluviale
suivre le fléchage sur le chemin de randonnée Rue du Patisseau puis Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Plongez dans l’histoire de la pêche fluviale durant les journées du patrimoine de Pornic
Visite guidée d’une authentique pêcherie fluviale explorez l’intérieur d’un lieu de pêche traditionnel et découvrez ses secrets
Panneaux pédagogiques apprenez tout sur le riche passé du canal de Haute-Perche, son histoire et son rôle essentiel dans la région
Carnet de jeu pour les 7-12 ans une aventure ludique et éducative pour les plus jeunes, afin de découvrir le patrimoine en s’amusant.
Groupes de 5 personnes maximum par visite profitez d’une expérience intimiste et privilégiée pour explorer la pêcherie en toute tranquillité.
Une occasion unique cette animation est proposée exceptionnellement à l’occasion des Journées du Patrimoine.
Retrouvez le programme complet des Journées Européennes du Patrimoine 2026 qui auront lieu en Destination Pornic, ainsi que la carte interactive ICI .
suivre le fléchage sur le chemin de randonnée Rue du Patisseau puis Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 31 11 culture@pornic.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Dive into the history of river fishing during Pornic’s Heritage Days
L’événement Visite découverte d’une pêcherie fluviale Pornic a été mis à jour le 2026-08-13 par I_OT Pornic
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