Visite découverte : les arènes, 2000 ans d’histoire, Arènes gallo-romaines, Saintes

Informations pratiques

Visite découverte : les arènes, 2000 ans d’histoire 19 et 20 septembre Arènes gallo-romaines Charente-Maritime

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

De sa construction à sa redécouverte, des premières fouilles au chantier de restauration actuel, des fêtes antiques aux festivités d’aujourd’hui, venez découvrir les 2 000 ans d’histoire de l’amphithéâtre gallo-romain de Saintes.

Arènes gallo-romaines 20 Rue Lacurie, 17100 Saintes, France Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 0546977385 https://www.ville-saintes.fr/decouvrir-sortir/les-incontournables/amphitheatre-gallo-romain http://www.facebook.com/amphitheatre.galloromain.saintes L’amphithéâtre de Mediolanum est l’un des plus précoces de Gaule. Il est possible que sa construction ait débuté dès le règne de Tibère (14-37 après J.-C.), pour s’achever sous le règne de Claude (41-54 aprés J.-C.).

Ce monument elliptique, aux dimensions imposantes (long de 126 mètres et large de 102 mètres), permettait d’accueillir plusieurs milliers de spectateurs autour de représentations sanglantes et violentes tels que des combats de gladiateurs (munera) ou des chasses d’animaux (venationes).

Au IIIe siècle, la cité décline et se retranche à l’intérieur d’un impressionnant rempart, construit à partir des vestiges des monuments publics et funéraires des décennies précédentes. L’amphithéâtre n’est alors plus utilisé. Dès le Moyen-Age, il sert, entre autres, de carrière de pierres.

Aujourd’hui, malgré la disparition des superstructures, les vestiges rendent une image fidèle de ce que pouvait être ce monument à l’époque de sa splendeur.

Le site est désormais plus calme et accueille des visiteurs toute l’année.

Certains objets retrouvés à l’occasion de diverses fouilles dans le quartier de l’amphithéâtre sont visibles au musée archéologique. Entrée accessible en fauteuil roulant Parking accessible en fauteuil roulant Convient aux enfants

De sa construction à sa redécouverte, des premières fouilles au chantier de restauration actuel, des fêtes antiques aux festivités d’aujourd’hui, venez découvrir les 2 000 ans d’histoire de de…

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