Visite : découvrir l’art du manuscrit médiéval, Médiathèque Pierre Fanlac, Périgueux

Informations pratiques

Visite : découvrir l’art du manuscrit médiéval Samedi 19 septembre, 11h00 Médiathèque Pierre Fanlac Dordogne

Gratuit. Sur réservation. Limité à 10 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

En une heure, découvrez l’art et l’artisanat du manuscrit médiéval à travers les manuscrits enluminés de la médiathèque Pierre-Fanlac.

Cette rencontre abordera les différentes étapes de leur production, depuis la préparation du parchemin jusqu’à la reliure, en passant par l’encre, les écritures, le scriptorium et l’enluminure.

Médiathèque Pierre Fanlac 12 avenue Georges-Pompidou, 24000 Périgueux Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 45 65 45 https://www.perigueux-mediatheque.fr/ [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@perigueux.fr »}] Créée en 1809, la bibliothèque municipale de Périgueux accueille les collections confisquées à la Révolution auprès des institutions religieuses dissoutes et des émigrés. Les différentes acquisitions, dons, legs ont permis l’enrichissement de la bibliothèque qui est aujourd’hui, avec Bordeaux et Pau, une des trois bibliothèques municipales classées d’Aquitaine, en raison de la richesse de ses fonds anciens et patrimoniaux.

Une heure pour découvrir l’art et l’artisanat du manuscrit médiéval grâce aux manuscrits enluminés de la Médiathèque Pierre Fanlac. Nous aborderons tous les élements de sa production, depuis le la en…

©Médiathèque Pierre Fanlac