VISITE D’ENTREPRISE, Milhac-de-Nontron – 24-ML THIVIERS, Milhac-de-Nontron
VISITE D’ENTREPRISE, Milhac-de-Nontron – 24-ML THIVIERS, Milhac-de-Nontron mardi 16 juin 2026.
VISITE D’ENTREPRISE Mardi 16 juin, 10h00 Milhac-de-Nontron – 24-ML THIVIERS Dordogne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-16T10:00:00+02:00 – 2026-06-16T11:30:00+02:00
Fin : 2026-06-16T10:00:00+02:00 – 2026-06-16T11:30:00+02:00
Participez à la visite d’une entreprise et découvrez, de l’intérieur, son activité, ses métiers et son fonctionnement. Cette rencontre sera l’occasion d’échanger directement avec le chef d’entreprise et les salarié·es, de poser vos questions librement et de mieux comprendre les réalités du monde professionnel. Une entreprise ne se résume pas à un seul métier. Quel que soit son domaine d’activité, on y retrouve souvent une grande diversité de postes : accueil, administratif, logistique, communica
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