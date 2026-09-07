Visite des abords des anciens thermes, Place Carnot, Aix-les-Bains

Informations pratiques

Visite des abords des anciens thermes 19 et 20 septembre Place Carnot Savoie

Prévoir chaussures confortables et fermées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00

Les bâtiments dits « des anciens thermes » sont en travaux pour quelques années. Véritables témoins de l’histoire d’Aix-les-Bains, ils sont au coeur des visites proposées cette année par les guides Ville d’art et d’histoire, consacrées à leur passé comme à leur avenir.

Durée : 45 min environ

Départ des visites toutes les 30 min comme suit :

Samedi : 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h et 16h30

Dimanche : 10h, 10h30, 11h, 11h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h et 16h30

Place Carnot Place Carnot, 73100 Aix-les-Bains Aix-les-Bains 73100 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://web.digitick.com/journees-du-patrimoine-2026-visite-rhone-alpes-css5-otaixlesbainsrivieradesalpes-pg1-rg30127.html#compEtape1 »}]

Les bâtiments dits « des anciens thermes » sont en travaux pour quelques années. Véritables témoins de l’histoire d’Aix-les-Bains, ils sont au coeur des visites proposées cette année par les guides à…

©Archives municipales d’Aix-les-Bains