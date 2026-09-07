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Visite des abords des anciens thermes, Place Carnot, Aix-les-Bains

samedi 19 septembre 2026 · Place Carnot · Aix-les-Bains

Visite des abords des anciens thermes, Place Carnot, Aix-les-Bains

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Place Carnot
Adresse
Place Carnot, 73100 Aix-les-Bains
Ville
73100 Aix-les-Bains
Département
Savoie
Tarif
Prévoir chaussures confortables et fermées

Visite des abords des anciens thermes 19 et 20 septembre Place Carnot Savoie

Prévoir chaussures confortables et fermées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:15:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00

Les bâtiments dits « des anciens thermes » sont en travaux pour quelques années. Véritables témoins de l’histoire d’Aix-les-Bains, ils sont au coeur des visites proposées cette année par les guides Ville d’art et d’histoire, consacrées à leur passé comme à leur avenir.
Durée : 45 min environ
Départ des visites toutes les 30 min comme suit :
Samedi : 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h et 16h30
Dimanche : 10h, 10h30, 11h, 11h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h et 16h30

Place Carnot Place Carnot, 73100 Aix-les-Bains Aix-les-Bains 73100 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://web.digitick.com/journees-du-patrimoine-2026-visite-rhone-alpes-css5-otaixlesbainsrivieradesalpes-pg1-rg30127.html#compEtape1 »}]
Les bâtiments dits « des anciens thermes » sont en travaux pour quelques années. Véritables témoins de l’histoire d’Aix-les-Bains, ils sont au coeur des visites proposées cette année par les guides à…

©Archives municipales d’Aix-les-Bains

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