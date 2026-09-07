Visite des abords des anciens thermes, Place Carnot, Aix-les-Bains
samedi 19 septembre 2026 · Place Carnot · Aix-les-Bains
Informations pratiques
Visite des abords des anciens thermes 19 et 20 septembre Place Carnot Savoie
Prévoir chaussures confortables et fermées
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:15:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00
Les bâtiments dits « des anciens thermes » sont en travaux pour quelques années. Véritables témoins de l’histoire d’Aix-les-Bains, ils sont au coeur des visites proposées cette année par les guides Ville d’art et d’histoire, consacrées à leur passé comme à leur avenir.
Durée : 45 min environ
Départ des visites toutes les 30 min comme suit :
Samedi : 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h et 16h30
Dimanche : 10h, 10h30, 11h, 11h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h et 16h30
Place Carnot Place Carnot, 73100 Aix-les-Bains Aix-les-Bains 73100 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://web.digitick.com/journees-du-patrimoine-2026-visite-rhone-alpes-css5-otaixlesbainsrivieradesalpes-pg1-rg30127.html#compEtape1 »}]
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©Archives municipales d’Aix-les-Bains
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