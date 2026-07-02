Visite des Ambassadeurs : Les emblémusées, Musée Dauphinois, Grenoble

Informations pratiques

Visite des Ambassadeurs : Les emblémusées Samedi 19 septembre, 16h30 Musée Dauphinois Isère

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, et pour fêter les 120 ans du Musée dauphinois, les Ambassadeurs vous proposent trois parcours de visite inédits et riches en surprise.

Les Ambassadeurs, ces habitués du Musée dauphinois, prennent la parole pour vous guider. Ils ont imaginé trois parcours originaux et ce troisième parcours va vous présenter les collections et une sélection spéciale pour les 120 ans nommée « Emblémusées ». Vous serez accompagnés de Maëlis, Katia et Iloa.

Musée Dauphinois 30 Rue Maurice Gignoux, 38000 Grenoble, France Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0457588901 https://musees.isere.fr/musee/musee-dauphinois [{« type »: « phone », « value »: « 04 57 58 89 01 »}, {« owner »: {« uid »: 57659571725165, « type »: « user »}, « data »: [{« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « eventDuration »: 60, « bookingContact »: « musee-dauphinois@isere.fr », « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « dates »: [{« quantity »: « 30 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789828200000, « id »: 1}], « category »: « VISITE_GUIDEE », « editing »: true, « duo »: true}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: null}] Couvent du XVIIe siècle avec une chapelle de style baroque.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, et pour fêter les 120 ans du Musée dauphinois, les Ambassadeurs vous proposent trois parcours de visite inédits et riches en surprise.

© Musée dauphinois – Département de l’Isère