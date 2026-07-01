Visite des anciennes salles de la bibliothèque du Château du Lude au Bon Sauveur d’Alby, Fondation Bon Sauveur Alby, Albi

Informations pratiques

Visite des anciennes salles de la bibliothèque du Château du Lude au Bon Sauveur d’Alby 19 et 20 septembre Fondation Bon Sauveur Alby Tarn

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Ancienne bibliothèque du château du Lude et œuvres contemporaines

Après une dizaine de marches permettant d’accéder au perron, la visite se déroule de plain-pied dans les deux anciennes salles de la bibliothèque. Un accès PMR est prévu.

Mgr Gaspard Daillon du Lude, évêque du diocèse d’Albi de 1635 à 1676, fait l’acquisition, en 1645, de plusieurs parcelles abondamment pourvues en eau, situées non loin de la source du ruisseau de Merville.

Ami des arts, il y installe une riche bibliothèque, ornée de magnifiques lambris dorés, visibles sur les murs et au plafond, toujours conservés aujourd’hui. Le château présente également, sur sa façade principale, un large perron garni de balustres à l’italienne.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, des œuvres contemporaines réalisées par des patients seront exposées dans ces anciennes salles de bibliothèque.

Fondation Bon Sauveur Alby 7 rue Lavazière, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie +33 6 11 57 89 30 En entrant dans la Fondation Bon Sauveur d’Alby, depuis la rue Lavazière, par la porte monumentale coiffée d’un tympan représentant Jésus bénissant des enfants, ou depuis le boulevard du Lude, le visiteur est immédiatement saisi par l’ampleur des bâtiments et l’harmonie du site.

Ici, point d’austérité : les perspectives s’ouvrent sur des parterres soignés, qui mettent en valeur la beauté de l’ensemble architectural. En déambulant le long des allées, on découvre, depuis l’entrée administrative de l’établissement, l’entrée de l’actuelle maison de retraite, non visitable, prolongée par son magnifique cloître, visible depuis la chapelle.

Ce bâtiment est couronné d’une balustrade en pierre de taille, ponctuée à chaque extrémité d’un socle surmonté d’un vase de pierre finement sculpté. Le parcours se poursuit entre différents bâtiments emblématiques, parmi lesquels la rotonde et les anciens édifices de la fondation, avant d’arriver au château du Lude. En contrebas se trouve le musée d’art asilaire, apparenté à l’art brut.

Face au château se dressent la grande chapelle et le cloître, ouverts au public à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Visite gratuite à l’occasion des Journées européennes du patrimoine dans le respect des lieux (nous sommes dans l’enceinte d’un hôpital psychiatrique toujours en activité)

Visite en plein pied (après avoir monté une dizaine de marches pour accéder au perron) des 2 anciennes salles de la bibliothèque et de l’exposition d’œuvres contemporaine de patients.Un accès PMR est…

©APAPA (HB)