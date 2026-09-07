Visite des Archives Départementales, Archives départementales, Rodez

Informations pratiques

Visite des Archives Départementales 19 et 20 septembre Archives départementales Aveyron

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les Archives départementales de l’Aveyron vous ouvrent exceptionnellement leurs portes. Venez découvrir des documents datant du IXe au XXIe siècle, la diversité de leurs usages ainsi que les spécificités de ce bâtiment dédié à la conservation de la mémoire du territoire.

Au programme, une visite guidée des espaces de conservation habituellement fermés au public permettra de découvrir les missions des Archives, la richesse des documents conservés et leurs multiples usages. Vous pourrez également admirer une sélection de documents originaux, vous initier à la recherche documentaire et à la généalogie grâce à une présentation de la salle de lecture et du site internet, tandis qu’un atelier ludique permettra aux plus jeunes de découvrir les archives en s’amusant.

Archives départementales 25 Avenue Victor Hugo, 12000 Rodez, France Rodez 12000 Aveyron Occitanie 0565736533 http://archives.aveyron.fr

A l’occasion des JEP, les Archives départementales de l’Aveyron vous invitent à pousser les portes pour découvrir des documents du IXe au XXIe siècles, la diversité de leurs usages et les ressources …

©Archives Départementales de l’Aveyron