Visite des Archives municipales, Archives municipales, Fougères

Informations pratiques

Visite des Archives municipales Samedi 19 septembre, 14h00, 15h30 Archives municipales Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Pour les Journées Européennes du Matrimoine et du Patrimoine, poussez les portes habituellement fermées au public des coulisses des Archives.

Cette visite vous permettra de comprendre comment les documents sont collectés, classés, conservés et mis à la disposition de tous. Magasins de conservation, missions des archivistes, conditions de conservation : une immersion au cœur d’un patrimoine vivant.

La visite se poursuit avec la découverte du patrimoine photographique conservé par le service des Archives. Des clichés anciens aux reportages plus récents, ces images témoignent de l’évolution du territoire, de ses paysages, de son patrimoine et de la vie de ses habitants. Une invitation à voyager dans le temps grâce à la richesse des collections photographiques.

Une occasion unique de découvrir les Archives sous un nouveau regard et de mieux comprendre le rôle essentiel qu’elles jouent dans la transmission de notre mémoire collective.

Archives municipales 9 Rue des Frères Dévéria, 35300 Fougères, France Fougères 35300 Écartelée – Bonabry – Orières – Paron Ille-et-Vilaine Bretagne 0299948809 https://fougeres.fr/municipalite/archives-municipales [{« type »: « email », « value »: « reservation-chateau@fougeres.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0607460675 »}]

Pour les Journées Européennes du Matrimoine et du Patrimoine, poussez les portes habituellement fermées au public des coulisses des Archives.

© David Bordes