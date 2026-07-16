Visite des Ateliers du Carnaval d’Albi, Atelier du Carnaval, Albi

Informations pratiques

Visite des Ateliers du Carnaval d’Albi 19 et 20 septembre Atelier du Carnaval Tarn

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Participez à une découverte immersive du site à travers un parcours en trois temps.

Dès votre arrivée, une présentation introductive vous permettra de comprendre l’importance historique des lieux et de mieux appréhender leur évolution au fil du temps. Vous serez ensuite invités à suivre un parcours pensé pour révéler l’envers du décor et mettre en lumière les richesses patrimoniales du site.

Au cœur de cette visite, la rencontre et l’échange occupent une place privilégiée. Des guides passionnés partageront anecdotes, savoirs et regards sur les enjeux de conservation et de transmission du patrimoine. Une occasion unique de découvrir ce lieu sous un angle vivant et accessible à tous.

Atelier du Carnaval 7 rue Antoine Lavoisier 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie 0563451948 https://carnaval-albi.fr/ Le Carnaval d’Albi est l’un des plus anciens et des plus importants du Sud-Ouest de la France. Son histoire, riche en traditions populaires, en périodes d’interruption et en renaissances successives, témoigne de l’attachement des Albigeois à cette fête emblématique.

Ses origines remontent au Moyen Âge, dans l’esprit des fêtes des Fous, moments de réjouissance où les règles sociales étaient temporairement inversées. Dès cette époque, des célébrations marquant la fin de l’hiver animaient la ville.

Au XIXᵉ siècle, le carnaval se structure progressivement autour de défilés de chars fleuris et de bals masqués. Malgré son succès populaire, il connaît parfois des périodes de déclin, certaines autorités jugeant les festivités trop turbulentes.

Une étape décisive est franchie en 1923 lorsque des bénévoles se mobilisent pour relancer durablement l’événement. Le carnaval adopte alors ce qui fera sa singularité : la création de chars monumentaux en carton-pâte, colorés, spectaculaires et souvent empreints d’humour ou de satire.

Après l’interruption provoquée par la Seconde Guerre mondiale, le Carnaval d’Albi renaît officiellement en 1951 sous l’impulsion de l’association Le Carnaval d’Albi. Cette renaissance marque le début de l’ère moderne de la manifestation. Des générations de « carnavaliers » développent alors un savoir-faire remarquable, consacrant des mois de travail à la conception et à la réalisation de chars géants. L’élection de la Reine du Carnaval et de ses dauphines devient également une tradition incontournable.

Aujourd’hui, le Carnaval d’Albi attire chaque année des dizaines de milliers de visiteurs. Les chars défilent dans les rues du centre historique, offrant un contraste saisissant entre l’architecture patrimoniale de la ville et l’exubérance des créations carnavalesques. Les festivités s’étendent généralement sur plusieurs semaines et comprennent notamment la remise symbolique des clés de la ville au Roi Carnaval, les grands défilés dominicaux ainsi que le traditionnel jugement et la crémation du Roi, qui marquent la clôture de cette fête populaire profondément ancrée dans l’identité albigeoise.

Le Déroulé de l’Événement

©Carnaval d’Albi