Visite des cabines de projection et projection d’un film, CGR Châlons-en-Champagne, Châlons-en-Champagne
samedi 19 septembre 2026 · CGR Châlons-en-Champagne · Châlons-en-Champagne
Informations pratiques
Visite des cabines de projection et projection d’un film 19 et 20 septembre CGR Châlons-en-Champagne Marne
Visite limitée à 15 personnes. Tarif visite + film : 5€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:15:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00
Durant la visite des cabines de projection, il vous sera expliqué l’histoire succincte du mode de projection, ainsi que son évolution et le matériel qui l’entoure.
En bref : les coulisses.
La visite se terminera par la projection d’un film qui viendra expliquer la naissance et le développement du 7ème art.
CGR Châlons-en-Champagne 2 rue Augustin Fresnel, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est https://www.cgrcinemas.fr/cinema/p8517-cgr-chalons-en-champagne/ [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.chalonsenchampagne.fr/journees-europeennes-du-patrimoine »}] Avant-premières, événements et espaces privatisables dans une chaîne de cinémas multiplexes grand public. Présence de parkings
Durant la visite des cabines de projection, il vous sera expliqué l’histoire succincte du mode de projection, ainsi que son évolution et le matériel qui l’entoure.
© ouest-france
À voir aussi à Châlons-en-Champagne (Marne)
- Exposition Alain Min Office de Tourisme Châlons-en-Champagne 20 juillet 2026
- Brocante Musicale Nocturne & Bourse aux Livres Châlons-en-Champagne 21 août 2026
- Festival Foire en Scène Capitole en Champagne Châlons-en-Champagne 28 août 2026
- 79ème Foire de Châlons Le Capitole Châlons-en-Champagne 28 août 2026
- MATT POKORA – ESPACE FOIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE Chalons En Champagne 29 août 2026