Visite des cabines de projection et projection d’un film, CGR Châlons-en-Champagne, Châlons-en-Champagne

Informations pratiques

Visite des cabines de projection et projection d’un film 19 et 20 septembre CGR Châlons-en-Champagne Marne

Visite limitée à 15 personnes. Tarif visite + film : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00

Durant la visite des cabines de projection, il vous sera expliqué l’histoire succincte du mode de projection, ainsi que son évolution et le matériel qui l’entoure.

En bref : les coulisses.

La visite se terminera par la projection d’un film qui viendra expliquer la naissance et le développement du 7ème art.

CGR Châlons-en-Champagne 2 rue Augustin Fresnel, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est https://www.cgrcinemas.fr/cinema/p8517-cgr-chalons-en-champagne/ [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.chalonsenchampagne.fr/journees-europeennes-du-patrimoine »}] Avant-premières, événements et espaces privatisables dans une chaîne de cinémas multiplexes grand public. Présence de parkings

Durant la visite des cabines de projection, il vous sera expliqué l’histoire succincte du mode de projection, ainsi que son évolution et le matériel qui l’entoure.

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