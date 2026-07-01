Visite des cabines de projections, CGR Châlons-en-Champagne, Châlons-en-Champagne
samedi 19 septembre 2026 · CGR Châlons-en-Champagne · Châlons-en-Champagne
Informations pratiques
Visite des cabines de projections 19 et 20 septembre CGR Châlons-en-Champagne Marne
Entre 10 et 15 personnes par visite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:15:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00
Visite d’une quinzaine de minutes maximum des cabines de projections, précédée d’un temps pour répondre aux éventuelles questions.
CGR Châlons-en-Champagne 2 rue Augustin Fresnel, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est https://www.cgrcinemas.fr/cinema/p8517-cgr-chalons-en-champagne/ [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.chalonsenchampagne.fr/journees-europeennes-du-patrimoine »}] Avant-premières, événements et espaces privatisables dans une chaîne de cinémas multiplexes grand public. Présence de parkings
Visite d’une quinzaine de minutes maximum des cabines de projections précédé par un temps pour répondre aux éventuelles questions.
© Ouest-France
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