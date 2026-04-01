Visite des Caves des Greniers Saint Jean, Caves Saint Jean, Angers

Informations pratiques

Visite des Caves des Greniers Saint Jean Dimanche 20 septembre, 14h00 Caves Saint Jean Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre des caves; commentaires et présentation des lieux par la Confrérie des Chevaliers du Sacavin d’Anjou.

Caves Saint Jean 5 rue gay Lussac, 49100 ANGERS Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire https://confreriedusacavin.com les caves St Jean ou Plantagenet sont situées dans l’ensemble hospitalier Saint Jean, sous les Greniers du même nom. Construites sous Henri II au 12e siècle, elles servaient au stockage des vins, fruits et légumes de l’hôpital St Jean. En 1947, la Confrérie des Chevaliers du Sacavin d’Anjou s’installa en ces caves et en fit son lieu de ralliement, pour les intronisations. Une collection de vieux pressoirs y est présentée. Cette cave est creusée dans le schiste et est pourvue de larges arches en tuffeau. De l’eau s’écoule doucement le long de ses parois. Parking place de la Rochefoucault ou rues attenantes.

Accès piéton par le 5 rue gayo Lussac, par les Greniers St Jean et par l’hôpital St Jean (Bvd Arago)

Visite libre des caves; commentaires et présentation des lieux par la Confrérie des Chevaliers du Sacavin d’Anjou.

©laure Pertus