Visite des chais et dégustation | Château Terre Vieille Château Terre Vieille Saint-Sauveur

Saint-Sauveur

Visite des chais et dégustation | Château Terre Vieille

Château Terre Vieille 36 Route de Grateloup Saint-Sauveur Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-04 09:00:00

fin : 2026-10-19 18:00:00

Date(s) :

2026-05-04 2026-05-05 2026-05-06 2026-05-07 2026-05-08 2026-05-09 2026-05-10 2026-05-11 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-17 2026-05-18 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-23

Profitez d’une expérience libre et conviviale dégustation de vins du domaine, pique-nique possible dans le jardin et accès au parc arboré avec jeux et détente.

Gratuit et sans réservation. .

Château Terre Vieille 36 Route de Grateloup Saint-Sauveur 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 35 07

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English : Visite des chais et dégustation | Château Terre Vieille

L’événement Visite des chais et dégustation | Château Terre Vieille Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-05-07 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides