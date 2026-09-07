Visite des cimetières domératois, Cimetière de Domérat, Domérat

Informations pratiques

Visite des cimetières domératois 19 et 20 septembre Cimetière de Domérat Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Venez découvrir cette année les deux cimetières de Domérat, entre cimetière traditionnel et cimetière paysager nous voyagerons à travers le temps pour découvrir l’histoire des cimetières et des personnalités domératoises.

> Durée : environ 1h30. RDV sur le parking principal du cimetière les Closelles, chemin des Closelles

Cimetière de Domérat chemin des closelles, 03410 Domérat Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « culture@domerat.fr »}]

Venez découvrir cette année les deux cimetières de Domérat, entre cimetière traditionnel et cimetière paysager nous voyagerons à travers le temps pour découvrir l’histoire des cimetières et des >…

©Service communication – Ville de Domérat – Août 2026