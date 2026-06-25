Visite des consultations externes et de l’unité médicale ambulatoire, Centre Hospitalier de Saumur, Saumur

Informations pratiques

Visite des consultations externes et de l’unité médicale ambulatoire Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00 Centre Hospitalier de Saumur Maine-et-Loire

Limité à 12 personnes par créneau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Le service des consultations externes et l’unité médicale ambulatoire du centre hospitalier de Saumur vous ouvrent leurs portes à travers une visite guidée pour vous permettre de découvrir leurs locaux, leur personnel, leurs activités, leurs équipements.

Centre Hospitalier de Saumur 1 route de fontevraud saumur Saumur 49400 Saumur Maine-et-Loire Pays de la Loire 02.41.53.30.30 http://www.ch-saumur.fr/ https://www.facebook.com/centrehospitaliersaumur/ [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7E8PDJEV-n04NljRwXaO41jomWUr71zqE1k6917f8m8-0kw/viewform?usp=header »}] Le Centre Hospitalier de Saumur Longué-Jumelles propose une offre de soins diversifiée sur le territoire du Saumurois. Il est installé sur son site actuel depuis 1996. Parking, accès via transports en commun

Le service des consultations externes et l’unité médicale ambulatoire du centre hospitalier de Saumur vous ouvrent leurs portes à travers une visite guidée pour vous permettre de découvrir leurs leur…

©Service Communication Centre Hospitalier de Saumur Longué-Jumelles