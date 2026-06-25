Visite des consultations externes et de l’unité médicale ambulatoire, Centre Hospitalier de Saumur, Saumur
samedi 19 septembre 2026 · Centre Hospitalier de Saumur · Saumur
Informations pratiques
Visite des consultations externes et de l’unité médicale ambulatoire Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00 Centre Hospitalier de Saumur Maine-et-Loire
Limité à 12 personnes par créneau
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Le service des consultations externes et l’unité médicale ambulatoire du centre hospitalier de Saumur vous ouvrent leurs portes à travers une visite guidée pour vous permettre de découvrir leurs locaux, leur personnel, leurs activités, leurs équipements.
Centre Hospitalier de Saumur 1 route de fontevraud saumur Saumur 49400 Saumur Maine-et-Loire Pays de la Loire 02.41.53.30.30 http://www.ch-saumur.fr/ https://www.facebook.com/centrehospitaliersaumur/ [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7E8PDJEV-n04NljRwXaO41jomWUr71zqE1k6917f8m8-0kw/viewform?usp=header »}] Le Centre Hospitalier de Saumur Longué-Jumelles propose une offre de soins diversifiée sur le territoire du Saumurois. Il est installé sur son site actuel depuis 1996. Parking, accès via transports en commun
Le service des consultations externes et l’unité médicale ambulatoire du centre hospitalier de Saumur vous ouvrent leurs portes à travers une visite guidée pour vous permettre de découvrir leurs leur…
©Service Communication Centre Hospitalier de Saumur Longué-Jumelles
À voir aussi à Saumur (Maine-et-Loire)
- Festivini 7 soirs d’été 7 AOC #Saumur Champigny Saumur 2 juillet 2026
- Soirée Grenelle x Les Franglais Saumur 2 juillet 2026
- Spectacle déambulatoire Promenades Fantômes Saumur 2 juillet 2026
- Afterwork de l’été Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur 3 juillet 2026
- Night & Bulles Saumur 3 juillet 2026