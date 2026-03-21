Visite des coulisses de la bibliothèque, Bibliothèque, Mulhouse

Informations pratiques

Visite des coulisses de la bibliothèque Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00 Bibliothèque Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Laissez-vous guider par un ou une bibliothécaire du service du Patrimoine dans les lieux habituellement inaccessibles au public. Vous découvrirez en particulier les réserves où sont conservés plus de 120 000 documents patrimoniaux de toutes sortes (livres anciens, périodiques, cartes et plans, partitions, estampes, livres d’artiste, manuscrits et fonds d’archives, etc.).

Bibliothèque 19 Grand rue 68100 Mulhouse Mulhouse 68100 Rebberg Haut-Rhin Grand Est 0369776717 http://bibliotheques.mulhouse.fr https://www.facebook.com/bibmulhouse/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 69 77 67 17 »}, {« type »: « email », « value »: « contact-bibliotheques@mulhouse.fr »}]

Laissez-vous guider par un ou une bibliothécaire du service du Patrimoine dans les lieux habituellement inaccessibles au public. Vous découvrirez en particulier les réserves où sont conservés plus de…

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