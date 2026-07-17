Visite des Coulisses de la Maison de l’Archéologie, Maison de l’archéologie du Pas-de-Calais, Dainville

Informations pratiques

Visite des Coulisses de la Maison de l’Archéologie 19 et 20 septembre Maison de l’archéologie du Pas-de-Calais Pas-de-Calais

Limitée à 25 personnes par visite , Durée : 45min environ , archeologie.pasdecalais.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

La Maison de l’archéologie vous ouvre ses coulisses. Suivez le trajet d’un objet archéologique après la fouille, en visitant les différents espaces : salle de lavage, salle d’étude, laboratoire de restauration, salle de conservation, etc. L’archéologie n’aura plus de secrets pour vous !

Créneaux : 14h, 15h30 et 17h

Maison de l’archéologie du Pas-de-Calais 9 rue de whitstable 62 000 DAINVILLE Dainville 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321216931 https://www.archeologie.pasdecalais.fr/ La singularité de la Maison de l’Archéologie du Pas-de-Calais est de regrouper en un seul lieu une équipe de recherche, des espaces de conservation du patrimoine et une salle d’expositions temporaires ouverte et accessible à tous. Avec ce lieu unique, le Département a décidé de promouvoir l’excellence du Pas-de-Calais, de s’appuyer sur la culture et le patrimoine pour valoriser les personnes et les territoires. Horaires d’ouverture les 19 et 20 septembre : 14 h à 18 h.

A partir du 14 novembre 2026 : ouverture du mardi au vendredi de 14h à 18h; un week-end par mois de 14 h à 18 h.

Visite de l’exposition libre et sans réservation.

Tarif Gratuit

Transport

Pour venir en bus avec Artis du mardi au samedi :

ligne 6, arrêts Whitstable (face à la Maison de l’Archéologie) et Broussais,

ligne 4, arrêt Broussais (250 mètres, environ 4 minutes à pied).

Pour venir en bus avec Artis le dimanche :

ligne D2, arrêt Broussais (250 mètres, environ 4 minutes à pied),

ligne D1, arrêt Hippodrome (700 mètres, environ 9 minutes à pied) et arrêt Lycée Le Caron, uniquement dans le sens Centre Commercial Auchan vers Saint Nicolas Cruppes (500 mètres, environ 7 minutes à pied).

Parking, dont un stationnement PMR.

Bâtiment de plain-pied.

La Maison de l’archéologie vous ouvre ses coulisses. Suivez le trajet d’un objet archéologique après la fouille, en visitant les différents espaces : salle de lavage, salle d’étude, laboratoire de de…

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