Informations pratiques

Montpellier

VISITE DES COULISSES DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE L’HÉRAULT

Archives départementales Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Un passionnant cheminement à travers le temps !

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir les coulisses des Archives départementales de l’Hérault les magasins de conservation des documents, les salles de tri, l’atelier de restauration, le studio photo et bien d’autres lieux habituellement inaccessibles.

Durée 1h

Tout public

Gratuit Réservation en ligne dans l’agenda sur le site de Pierresvives .

Archives départementales Montpellier 34080 Hérault Occitanie serv-educa.archives@herault.fr

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English : VISITE DES COULISSES DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE L’HÉRAULT

An exciting journey through time!

L’événement VISITE DES COULISSES DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE L’HÉRAULT Montpellier a été mis à jour le 2026-08-23 par 34 PIERRESVIVES