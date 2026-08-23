VISITE DES COULISSES DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE L’HÉRAULT Montpellier
samedi 19 septembre 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
VISITE DES COULISSES DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE L’HÉRAULT
Archives départementales Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Un passionnant cheminement à travers le temps !
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir les coulisses des Archives départementales de l’Hérault les magasins de conservation des documents, les salles de tri, l’atelier de restauration, le studio photo et bien d’autres lieux habituellement inaccessibles.
Durée 1h
Tout public
Gratuit Réservation en ligne dans l’agenda sur le site de Pierresvives .
Archives départementales Montpellier 34080 Hérault Occitanie serv-educa.archives@herault.fr
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English : VISITE DES COULISSES DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE L’HÉRAULT
An exciting journey through time!
L’événement VISITE DES COULISSES DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE L’HÉRAULT Montpellier a été mis à jour le 2026-08-23 par 34 PIERRESVIVES
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