Visite des coulisses du musée : studio photo, Musée d’arts de Nantes, Nantes
samedi 19 septembre 2026 · Musée d'arts de Nantes · Nantes
Informations pratiques
Visite des coulisses du musée : studio photo 19 et 20 septembre Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique
Inscription 30 minutes avant à l’accueil-billetterie du musée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:15:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine et du matrimoine, venez découvrir le studio photo accompagné de la photographe du musée. Une visite commentée qui vous permet d’accéder à un espace habituellement interdit au public !
Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/
Une visite dans le cadre des Journées européennes du patrimoine et du matrimoine Journées européennes du patrimoine
© Musée d’arts de Nantes
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