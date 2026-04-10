Visite des expositions de l’espace des Sciences Espace des sciences – Salles d’exposition Rennes
Visite des expositions de l’espace des Sciences Espace des sciences – Salles d’exposition Rennes samedi 23 mai 2026.
Visite des expositions de l’espace des Sciences Espace des sciences – Salles d’exposition Rennes Samedi 23 mai, 20h30, 21h30, 22h30 Ille-et-Vilaine
gratuit
L’Espace des sciences vous invite à visiter les expositions _Incroyable Cerveau_ pour découvrir tous ses secrets et _Impact, la biodiversité en questions_ pour comprendre l’import
Une petite surprise contée vous attend à chaque séance.
Billets distribués à partir de 20h, dans la limite des places disponibles.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-23T20:30:00.000+02:00
Fin : 2026-05-23T23:30:00.000+02:00
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Espace des sciences – Salles d’exposition Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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