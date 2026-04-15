Visite des expositions de l’espace des Sciences, Espace des sciences – Salles d’exposition, Rennes

Visite des expositions de l’espace des Sciences Samedi 23 mai, 20h30, 21h30, 22h30 Espace des sciences – Salles d’exposition Ille-et-Vilaine

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T22:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Une petite surprise contée vous attend à chaque séance.

Billets distribués à partir de 20h, dans la limite des places disponibles.

Espace des sciences – Salles d’exposition Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}] Espace des sciences

L’Espace des sciences vous invite à visiter les expositions _Incroyable Cerveau_ pour découvrir tous ses secrets et _Impact, la biodiversité en questions_ pour comprendre l’import NDM

Studio quinze mille