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Visite des expositions de l’espace des Sciences, Espace des sciences – Salles d’exposition, Rennes

Visite des expositions de l’espace des Sciences, Espace des sciences – Salles d’exposition, Rennes

Visite des expositions de l’espace des Sciences, Espace des sciences – Salles d’exposition, Rennes samedi 23 mai 2026.

Lieu : Espace des sciences - Salles d'exposition

Adresse : Les Champs Libres - 10 cours des Alliés - 35000 RENNES

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Tarif : gratuit

Visite des expositions de l’espace des Sciences Samedi 23 mai, 20h30, 21h30, 22h30 Espace des sciences – Salles d’exposition Ille-et-Vilaine

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T22:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Une petite surprise contée vous attend à chaque séance.
Billets distribués à partir de 20h, dans la limite des places disponibles.

Espace des sciences – Salles d’exposition Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}] Espace des sciences
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