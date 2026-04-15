Visite des expositions de l’espace des Sciences, Espace des sciences – Salles d’exposition, Rennes
Visite des expositions de l’espace des Sciences, Espace des sciences – Salles d’exposition, Rennes samedi 23 mai 2026.
Visite des expositions de l’espace des Sciences Samedi 23 mai, 20h30, 21h30, 22h30 Espace des sciences – Salles d’exposition Ille-et-Vilaine
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T22:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00
Une petite surprise contée vous attend à chaque séance.
Billets distribués à partir de 20h, dans la limite des places disponibles.
Espace des sciences – Salles d’exposition Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}] Espace des sciences
L’Espace des sciences vous invite à visiter les expositions _Incroyable Cerveau_ pour découvrir tous ses secrets et _Impact, la biodiversité en questions_ pour comprendre l’import NDM
Studio quinze mille
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