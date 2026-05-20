AGENDA · Loire-Authion
Visite des extérieurs du Logis de l’Ecce Homo, Logis de l’Ecce Homo, Loire-Authion
samedi 19 septembre 2026 · Logis de l'Ecce Homo · Loire-Authion
Informations pratiques
Visite des extérieurs du Logis de l’Ecce Homo 19 et 20 septembre Logis de l’Ecce Homo Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Visite des extérieurs du Logis de l’Ecce Homo du XII au XVème siècle.
Logis de l’Ecce Homo 86 levée jeanne de laval Loire-Authion 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire
Visite des extérieurs du Logis de l’Ecce Homo du XII au XVème siècle.
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