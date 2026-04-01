Visite des jardins de l’Hôtel du Département, Hôtel du Département et Préfecture, Angers

Informations pratiques

Visite des jardins de l’Hôtel du Département 19 et 20 septembre Hôtel du Département et Préfecture Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite commentée des jardins de l’hôtel du département, accompagnée par le responsable des jardins.

Sur inscription sur maine-et-loire.fr

Visite limitée à 15 personnes.

Durée : 1h.

Hôtel du Département et Préfecture Place Michel Debré 49000 Angers Angers Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.maine-et-loire.fr/ »}]

Visite commentée des jardins de l’hôtel du département, accompagnée par le responsable des jardins.

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