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Visite des jardins de l’Hôtel du Département, Hôtel du Département et Préfecture, Angers

samedi 19 septembre 2026 · Hôtel du Département et Préfecture · Angers

Visite des jardins de l’Hôtel du Département, Hôtel du Département et Préfecture, Angers

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôtel du Département et Préfecture
Adresse
Place Michel Debré 49000 Angers
Ville
Angers
Département
Maine-et-Loire

Visite des jardins de l’Hôtel du Département 19 et 20 septembre Hôtel du Département et Préfecture Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite commentée des jardins de l’hôtel du département, accompagnée par le responsable des jardins.
Sur inscription sur maine-et-loire.fr
Visite limitée à 15 personnes.
Durée : 1h.

Hôtel du Département et Préfecture Place Michel Debré 49000 Angers Angers Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.maine-et-loire.fr/ »}]
Visite commentée des jardins de l’hôtel du département, accompagnée par le responsable des jardins.

Département de Maine et Loire©

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