Visite des jardins de l’Hôtel du Département, Hôtel du Département et Préfecture, Angers
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel du Département et Préfecture · Angers
Informations pratiques
Visite des jardins de l’Hôtel du Département 19 et 20 septembre Hôtel du Département et Préfecture Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visite commentée des jardins de l’hôtel du département, accompagnée par le responsable des jardins.
Sur inscription sur maine-et-loire.fr
Visite limitée à 15 personnes.
Durée : 1h.
Hôtel du Département et Préfecture Place Michel Debré 49000 Angers Angers Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.maine-et-loire.fr/ »}]
Visite commentée des jardins de l’hôtel du département, accompagnée par le responsable des jardins.
Département de Maine et Loire©
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