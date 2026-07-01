Visite des magasins de conservation : Mission sauvetage des collections !, Bibliothèque d’étude et du patrimoine, Grenoble

Informations pratiques

Visite des magasins de conservation : Mission sauvetage des collections ! Dimanche 20 septembre, 10h30, 13h30, 15h00, 16h30 Bibliothèque d’étude et du patrimoine Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

Des insectes affamés, une lumière trop vive, de l’humidité envahissante et parfois même des humains maladroits… Les collections patrimoniales ont de nombreux ennemis !

Partez à l’aventure dans les magasins de conservation de la bibliothèque et relevez les défis des quatre étages pour découvrir ce qui menace les documents et comment nous les protégeons au quotidien.

Une visite-jeu pour explorer les coulisses de la bibliothèque et devenir, le temps d’une mission, gardien du patrimoine.

A partir de 8 ans

Sur inscription sur le site de la bibliothèque

Bibliothèque d’étude et du patrimoine 12 Boulevard Maréchal Lyautey, 38000 Grenoble, France Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476862100 https://bm-grenoble.fr/bibliotheque-detude-et-du-patrimoine.aspx [{« type »: « link », « value »: « https://bm-grenoble.fr/ »}] La bibliothèque est construite sur un terrain de 1700 m² selon un plan rectangulaire avec une des extrémités en arrondi tandis que l’autre présente une façade aveugle. Elle est couverte d’un toit terrasse. Cet édifice en béton armé est porté par 326 pieux moulés dans le sol, de 12 à 14 mètres de longueur. Les sous-sols sont occupés par les locaux techniques. Au rez-de-chaussée, se trouve le grand hall d’accueil. Les 4 étages suivants (1, 2, 3 et 4) abritent les 33 kms de rayonnage du silo (lieu de stockage des livres). Le 5e étage est dévolu en partie aux dépôts ainsi qu’à la consultation. La grande salle pour le public (capacité de 250 places) partage le 6e étage avec le service administratif. Il existe un 7e étage pour des bureaux et des loges. Au total, la bibliothèque conserve dans ses murs 800 000 ouvrages. Tram A et C : arrêt Chavant. Bus C1, C4, 18 : arrêt Chavant. Parkings payants à proximité / Pistes cyclables.

Des insectes affamés, une lumière trop vive, de l’humidité envahissante et parfois même des humains maladroits… Les collections patrimoniales ont de nombreux ennemis !

Sylvain Frappat, Magasins de conservation de la bibliothèque d’étude et du patrimoine, Grenoble, 2017