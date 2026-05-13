Visite des magasins patrimoniaux à la Médiathèque G. Pompidou, Médiathèque Georges Pompidou, Châlons-en-Champagne

Informations pratiques

Visite des magasins patrimoniaux à la Médiathèque G. Pompidou Samedi 19 septembre, 14h00, 16h00 Médiathèque Georges Pompidou Marne

Groupe de 15 personnes maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Presque la moitié du bâtiment de la bibliothèque est consacrée aux réserves, lieu de conservation des documents les plus précieux, insolites et anciens.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, un conservateur et un archiviste ouvrent cet endroit secret pour vous présenter une sélection de livres et d’archives inconnus du public.

Médiathèque Georges Pompidou 68 rue Léon Bourgeois, 51000, Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est 03 26 26 94 26 https://bm.chalonsenchampagne.fr/mediatheques [{« type »: « phone », « value »: « 03.26.26.94.26 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheques.mairie@chalonsenchampagne.fr »}] Le bâtiment moderne de la médiathèque Georges Pompidou, inauguré en 2003 et conçu par l’architecte international Paul Chemetov, offre une vaste et diverse collection documentaire pour tous les publics. Il propose des services de prêt, de conseils et d’aide à la recherche. En tant que bibliothèque classée et dotée du label d’État « BMVR » (Bibliothèque Municipale à Vocation Régionale), elle se distingue par ses fonds patrimoniaux remarquables. Accès véhicules par la rue des martyrs de la résistance. 38 places de stationnement en surface et 90 en sous-sol, aménagements pour PMR.

Presque la moitié du bâtiment de la bibliothèque est consacrée aux réserves, lieu de conservation des documents les plus précieux, insolites et anciens.

© L. Cellier