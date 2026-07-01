Visite des nouveaux espaces de la médiathèque, Médiathèque de Wissembourg, Wissembourg

Informations pratiques

Visite des nouveaux espaces de la médiathèque Samedi 3 octobre, 10h00 Médiathèque de Wissembourg Bas-Rhin

Ouvert à tous, une visite à 10h et une visite à 11h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Venez découvrir les nouveaux espaces de la médiathèque : son espace numérique avec le FABLAB, son espace détente dédié aux ados et son espace jeux qui accueille désormais la ludothèque

Médiathèque de Wissembourg 6 rue des écoles 67160 Wissembourg Wissembourg 67160 Wissembourg Bas-Rhin Grand Est https://www.mediatheque-wissembourg.fr

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