Visite des nouveaux espaces de la médiathèque, Médiathèque de Wissembourg, Wissembourg
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque de Wissembourg · Wissembourg
Informations pratiques
Visite des nouveaux espaces de la médiathèque Samedi 3 octobre, 10h00 Médiathèque de Wissembourg Bas-Rhin
Ouvert à tous, une visite à 10h et une visite à 11h
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Venez découvrir les nouveaux espaces de la médiathèque : son espace numérique avec le FABLAB, son espace détente dédié aux ados et son espace jeux qui accueille désormais la ludothèque
Médiathèque de Wissembourg 6 rue des écoles 67160 Wissembourg Wissembourg 67160 Wissembourg Bas-Rhin Grand Est https://www.mediatheque-wissembourg.fr
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©ministère de la Culture
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