Visite Des oeuvres en corps MuMa Musée d’art moderne André Malraux Le Havre
samedi 26 septembre 2026 · MuMa Musée d'art moderne André Malraux · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Visite Des oeuvres en corps
MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Ecouter, voir, recevoir, sentir, respirer… Dans l’exposition temporaire du MuMa, consacrée à Claude Monet, Jeanne Busato et Margot Dorléans vous proposent de partager une nouvelle expérience.
Leur envie ? vous faire ressentir et comprendre les œuvres d’un autre regard et de façon plus intime. Chacun évoluera à son rythme devant les peintures et autres sculptures, guidé et bercé par les paroles proposées, et invité au mouvement, tout en douceur.
Visite co-animée par Jeanne Busato, médiatrice au MuMa, et Margot Dorléans, danseuse, chorégraphe et enseignante de yoga.
Durée 1h
Sur réservation .
MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 62 62
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English : Visite Des oeuvres en corps
L’événement Visite Des oeuvres en corps Le Havre a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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