Visite Des oeuvres en corps MuMa Musée d’art moderne André Malraux Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Visite Des oeuvres en corps

MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Ecouter, voir, recevoir, sentir, respirer… Dans l’exposition temporaire du MuMa, consacrée à Claude Monet, Jeanne Busato et Margot Dorléans vous proposent de partager une nouvelle expérience.

Leur envie ? vous faire ressentir et comprendre les œuvres d’un autre regard et de façon plus intime. Chacun évoluera à son rythme devant les peintures et autres sculptures, guidé et bercé par les paroles proposées, et invité au mouvement, tout en douceur.

Visite co-animée par Jeanne Busato, médiatrice au MuMa, et Margot Dorléans, danseuse, chorégraphe et enseignante de yoga.

Durée 1h

Sur réservation .

MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 62 62

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English : Visite Des oeuvres en corps

L’événement Visite Des oeuvres en corps Le Havre a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie