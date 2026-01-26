Visite Des paysages au Château de Ventadour Moustier-Ventadour

Visite Des paysages au Château de Ventadour

La Chanselve Moustier-Ventadour Corrèze

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-24

2026-07-24 2026-08-14

Un Château , un paysage

Plongez dans les paysages passés et présents du Château pour mieux comprendre le site.

Animé par le Pays d’Art et d’Histoire des Hautes Terres Corrézienne et de Ventadour.

Tarifs 5€ adulte et 3 €/ de 6 à 16 ans. Gratuit pour les moins de 6 ans.

Sur réservation au 05 55 93 04 34. .

La Chanselve Moustier-Ventadour 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 04 34 accueil@tourisme-egletons.com

