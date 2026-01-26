Visite Des paysages au Château de Ventadour Moustier-Ventadour
Visite Des paysages au Château de Ventadour Moustier-Ventadour mardi 20 octobre 2026.
Visite Des paysages au Château de Ventadour
La Chanselve Moustier-Ventadour Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20
fin : 2026-10-20
Date(s) :
2026-10-20
Un Château , un paysage
Plongez dans les paysages passés et présents du Château pour mieux comprendre le site.
Animé par le Pays d’Art et d’Histoire des Hautes Terres Corrézienne et de Ventadour.
Tarifs 5€ adulte et 3 €/ de 6 à 16 ans. Gratuit pour les moins de 6 ans.
Sur réservation au 05 55 93 04 34. .
La Chanselve Moustier-Ventadour 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 04 34 contact@chateau-ventadour.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite Des paysages au Château de Ventadour
L’événement Visite Des paysages au Château de Ventadour Moustier-Ventadour a été mis à jour le 2026-01-25 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières