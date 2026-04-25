Visite des postes de secours des plages Promenade des Sources Anglet

Anglet

Visite des postes de secours des plages

Promenade des Sources Plage de la Petite Chambre d’Amour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 10:00:00

fin : 2026-07-07 11:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Dans la peau des sauveteurs

Plongez dans le quotidien des sauveteurs en visitant les postes de secours d’Anglet avec l’un d’eux.

Partez à la rencontre de ces ambassadeurs du littoral qui veillent chaque jour à la sécurité des baigneurs.

Au programme

– Visite des locaux et découverte de l’histoire de la surveillance des plages d’Anglet.

– Présentation du matériel pédagogique et des équipements de secours.

– Explications sur les dangers de l’océan, les panneaux d’information et les particularités du littoral angloy digues, rouleaux de bord, influence de l’Adour…

– Ouverture du poste de secours et choix en direct de la zone de baignade.

– Initiation aux bons réflexes de baignade et aux écogestes à adopter.

Une immersion passionnante qui pourrait susciter des vocations pour le métier de sauveteur, alliant connaissance de l’océan, sens de l’observation et maîtrise des gestes de secours. .

Promenade des Sources Plage de la Petite Chambre d’Amour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 03 77 01 reservation@anglet-cotebasque.com

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English : Visite des postes de secours des plages

L’événement Visite des postes de secours des plages Anglet a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Anglet