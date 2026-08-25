Visite des réserves précieuses Châteauroux
samedi 19 septembre 2026 · Châteauroux
Informations pratiques
Châteauroux
Visite des réserves précieuses
41 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, partez à la découverte des coulisses de la médiathèque Équinoxe et de ses collections les plus précieuses.
Livres anciens, manuscrits et documents rares vous attendent dans un espace habituellement fermé au public. Une visite exceptionnelle pour découvrir les secrets de la conservation et des trésors insoupçonnés ! .
41 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 35 35
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English :
The Médiathèque Équinoxe offers gourmet readings on Chinese literature and the country’s culinary wealth.
L’événement Visite des réserves précieuses Châteauroux a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Châteauroux Berry Tourisme
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