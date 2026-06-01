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Visite des serres tropicales, Jardin du CBN de Brest, Brest

Visite des serres tropicales, Jardin du CBN de Brest, Brest

Visite des serres tropicales, Jardin du CBN de Brest, Brest samedi 6 juin 2026.

Lieu : Jardin du CBN de Brest

Adresse : Rampe du Stang-Alar brest

Ville : 29200 Brest

Département : Finistère

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : Visite en autonomie des serres tropicales • Tarif réduit pour tous : 4 € / Gratuit moins de 8 ans • Billets à retirer au pavillon d'accueil avant 17h

Visite des serres tropicales 6 et 7 juin Jardin du CBN de Brest Finistère

Visite en autonomie des serres tropicales • Tarif réduit pour tous : 4 € / Gratuit moins de 8 ans • Billets à retirer au pavillon d’accueil avant 17h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Au milieu d’une végétation foisonnante et accompagné par les sons de la nature, vous entrez au coeur d’une collection vivante parmi les plus rares au monde. Sur 1 000 m², cet espace de découverte abrite 95% de plantes menacées de disparition ! Certaines de ces plantes sont d’ailleurs éteintes dans la nature… C’est-à-dire qu’on ne les retrouve plus qu’ici ou dans d’autres jardins et conservatoires botaniques.
La Belle Saison des CBN

Jardin du CBN de Brest Rampe du Stang-Alar brest Brest 29200 Finistère Bretagne [{« type »: « email », « value »: « animation@cbnbrest.com »}]
Au milieu d’une végétation foisonnante et accompagné par les sons de la nature, vous entrez au coeur d’une collection vivante parmi les plus rares au monde. menacé botanique

© C. Le Guillou (CBN de Brest)

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