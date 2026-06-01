Visite des serres tropicales, Jardin du CBN de Brest, Brest

Visite des serres tropicales 6 et 7 juin Jardin du CBN de Brest Finistère

Visite en autonomie des serres tropicales • Tarif réduit pour tous : 4 € / Gratuit moins de 8 ans • Billets à retirer au pavillon d’accueil avant 17h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Au milieu d’une végétation foisonnante et accompagné par les sons de la nature, vous entrez au coeur d’une collection vivante parmi les plus rares au monde. Sur 1 000 m², cet espace de découverte abrite 95% de plantes menacées de disparition ! Certaines de ces plantes sont d’ailleurs éteintes dans la nature… C’est-à-dire qu’on ne les retrouve plus qu’ici ou dans d’autres jardins et conservatoires botaniques.

La Belle Saison des CBN

Jardin du CBN de Brest Rampe du Stang-Alar brest Brest 29200 Finistère Bretagne [{« type »: « email », « value »: « animation@cbnbrest.com »}]

Au milieu d’une végétation foisonnante et accompagné par les sons de la nature, vous entrez au coeur d’une collection vivante parmi les plus rares au monde. menacé botanique

© C. Le Guillou (CBN de Brest)