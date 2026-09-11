Visite des Traboules de la Croix-Rousse, Traboules de la Croix-Rousse, Lyon
samedi 19 septembre 2026 · Traboules de la Croix-Rousse · Lyon
Informations pratiques
Visite des Traboules de la Croix-Rousse Samedi 19 septembre, 10h15, 14h15, 17h15 Traboules de la Croix-Rousse Rhône
Tarif unique de 8€ par personne, 25 places par visite, prévoir un parapluie en cas d’intempéries.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:15:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:15:00+02:00 – 2026-09-19T18:45:00+02:00
Venez découvrir l’histoire de la soierie lyonnaise et des canuts à travers les traboules de la Croix-Rousse.
Des cocons de soie aux immeubles-ateliers, venez trabouler sur les traces des tisseurs de la colline qui travaille !
Une visite guidée imaginée et conduite par Alice Laurent, guide-conférencière indépendante.
Visite tous publics, dès 6 ans.
Durée : 1h30
Tarif unique de 8 euros par personne.
Traboules de la Croix-Rousse Place des tapis 69004 Lyon Lyon 69004 Lyon 4e Arrondissement Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 06 99 32 25 08 https://www.billetweb.fr/pro/bistanclacetgraffiti [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/pro/bistanclacetgraffiti »}, {« type »: « email », « value »: « alice-laurent@hotmail.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.99.32.25.08 »}] Traboules de la Croix-Rousse Métro C arrêt croix-rousse
Venez découvrir l’histoire de la soierie lyonnaise et des canuts à travers les traboules de la Croix-Rousse.
© Bistanclac et Graffiti
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