Visite des Traboules de la Croix-Rousse, Traboules de la Croix-Rousse, Lyon

Informations pratiques

Visite des Traboules de la Croix-Rousse Samedi 19 septembre, 10h15, 14h15, 17h15 Traboules de la Croix-Rousse Rhône

Tarif unique de 8€ par personne, 25 places par visite, prévoir un parapluie en cas d’intempéries.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:15:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:15:00+02:00 – 2026-09-19T18:45:00+02:00

Venez découvrir l’histoire de la soierie lyonnaise et des canuts à travers les traboules de la Croix-Rousse.

Des cocons de soie aux immeubles-ateliers, venez trabouler sur les traces des tisseurs de la colline qui travaille !

Une visite guidée imaginée et conduite par Alice Laurent, guide-conférencière indépendante.

Visite tous publics, dès 6 ans.

Durée : 1h30

Tarif unique de 8 euros par personne.

Traboules de la Croix-Rousse Place des tapis 69004 Lyon Lyon 69004 Lyon 4e Arrondissement Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 06 99 32 25 08 https://www.billetweb.fr/pro/bistanclacetgraffiti [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/pro/bistanclacetgraffiti »}, {« type »: « email », « value »: « alice-laurent@hotmail.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.99.32.25.08 »}] Traboules de la Croix-Rousse Métro C arrêt croix-rousse

Venez découvrir l’histoire de la soierie lyonnaise et des canuts à travers les traboules de la Croix-Rousse.

© Bistanclac et Graffiti